Российские террористы обстреляли здания железнодорожных больниц в Луганске и Дебальцево Донецкой железной дороги, пострадавших нет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») со ссылкой на главное управление медицинских учреждений ведомства.

Согласно сообщению, 2 августа в 5:40 четыре снаряда попали в участковую больницу железнодорожной станции Луганск. Кроме того, террористы нанесли повреждения зданию участковой больницы станции Дебальцево.

«В Луганской железнодорожной больнице нуждается в восстановлении терапевтическое отделение на третьем этаже, разрушен фасад, выбиты окна со второго по четвертый этаж. Кроме того, снаряды попали в наземный переход между стационаром и поликлиникой, в центральный вход в стационарный корпус», - констатировали в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что никто из медперсонала и пациентов больниц не пострадал. В больницах отключено электроснабжение и водоснабжение.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа специализированные подразделения железных дорог Украины провели ремонт на сумму 1 млн грн на 66 объектах путевого хозяйства из 90 объектов, поврежденных в ходе боевых действий на востоке Украины.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.

Убытки железных дорог Украины от террористических актов в зоне АТО составляют около 300 млн грн.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.