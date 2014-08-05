Общественность призывает фармкомпании снизить цены на лекарства на тендерах до уровня 2013 года

Профильные общественные организации призвали фармацевтические компании снизить цены на лекарства, которые принимают участие в тендерных торгах, до уровня 2013 года, так как после обнародования данных по торгам оказалось, что цены на медикаменты были необоснованно завышены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил глава благотворительного фонда «Пациенты Украины» Дмитрий Шерембей.

«Когда препараты превращаются, по сути, в золото, и у тебя не хватает денег не для того, чтобы просто поправить здоровье, а чтобы купить лекарства, которые спасут твоего родного человека, - ты становишься перед тяжелым фактом: как добыть такое количество денег? Сегодня перед этим выбором стала вся Украина», - заявил Шерембей.

По его словам, некоторые фармкомпании, которые участвуют в тендерах по государственным закупкам жизненно необходимых лекарств, подняли цены на препараты на 30-200%.

«В этом году, когда у нас идет война, когда у нас нет денег, когда Украина находится на пути некой эволюции и выбора, как ей жить дальше, они (фармкомпании – УНИАН) додумались поднять стоимость препаратов на некоторые позиции до 200%. Хочу заметить, не на 2%, не на 10%, а на 200%. … У нас забирают возможность выжить в Украине», - отметил Шерембей.

При этом он напомнил, что весной этого года общественные организации совместно с фармкомпаниями и представителями Министерства здравоохранения провели круглый стол, на котором обсудили возможность оставить цены на лекарства для госзакупок на уровне 2013 года. Тогда более 70% компаний сразу подписали меморандум, согласившись с таким предложением.

«Тогда подписали сразу же на мероприятии 70% компаний. … Но по факту только треть этих компаний выполнили условия и оставили цены на уровне 2013 года», - сообщил Шерембей.

Среди компаний, которые необоснованно завысили цены, Шерембей назвал MSD, Astellas, Novartis, Medac, Baxter, Lumier-Pharma, Janssen и украинскую «Дарницу».

В связи с этим общественные организации намерены разослать фармацевтическим компаниям, которые завысили цены на лекарства, письма с требованиями оставить цены на уровне 2013 года. В письма они вложили таблетки, окрашенные в золотой цвет, демонстрируя таким образом, что фармкомпании пытаются продать государству таблетки по цене золота.

«Мы хотим, чтобы каждая компания, которая завысила цены, отправила гарантийное письмо в Минздрав о том, что они: первое - изменили свою точку зрения, второе - что они продадут Министерству здравоохранения препараты по цене 2013 года. Таким образом, выполнят свою социальную позицию и люди останутся с лечением», - сообщил Шерембей.

При этом общественники утверждают: если компании не пересмотрят свою позицию, они не могут продолжать работать на территории Украины. «Мы приложим максимум усилий, чтобы даже их офиса здесь не было», - заявил Шерембей.

«Если эти компании не сделают шаг навстречу больным людям, мы считаем, что они не имеют права торговать на территории Украины. Не имеют! Эти компании имеют штаб-квартиры в Америке, которая заявляет, что хочет помочь Украине. Штаб-квартиры в Великобритании. У них нет производства в Украине. Они все крупные бренды, которые, по непонятной для нас причине, решили нажиться на больных людях», - отметил глава организации «Пациенты Украины».

Как сообщал УНИАН, в апреле в Киеве состоялся круглый стол при участии министра здравоохранения Олега Мусия, фармкомпаний и общественных организаций. Представители общественной организации "Пациенты Украины" в ходе круглого стола призвали фармкомпании выйти на тендерные торги 2014 года с ценами прошлого года. Министр поддержал данную инициативу, однако не все присутствующие на конференции участники рынка согласились с подобным предложением.

Справка УНИАН. Ежегодно Минздрав закупает на государственных торгах лекарства для лечения смертельных болезней по 18 лечебным программам. Среди них такие болезни, как онкология, гепатит, туберкулез, гемофилия, муковисцидоз, ВИЧ/СПИД и другие.