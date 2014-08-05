Вакцина от лихорадки Эбола может быть готова в 2015 году

Один из ведущих мировых иммунологов, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи надеется разработать вакцину от смертельного вируса Эбола к середине 2015 года.

Иммунолог рассказал, что клинические испытания вакцины, которая ранее показала обнадеживающие результаты на животных, начнутся в сентябре.

По словам медиков из США, состояние американского врача Кента Брэнтли, который заразился лихорадкой Эбола в Западной Африке, по-видимому, улучшается. Его лечат экспериментальным препаратом в одной из клиник Соединенных Штатов.

Еще одного заболевшего работника гуманитарной миссии - американку Нэнси Райтбол - сейчас перевозят домой для лечения, пишет bbc.co.uk.

Как сообщалось, новая вспышка лихорадки Эбола в западной Африке началась c февраля 2014 года.

По данным ВОЗ, в общей сложности с февраля было зафиксировано 1603 случая заражения. Число жертв лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Нигерии достигло 887 человек.