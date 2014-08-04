7 советов для женского здоровья - полезны и мужчинам

Мужское и женское здоровье принято разделять, но существует несколько женских секретов, которые мужчины вполне могли бы использовать в своей повседневной жизни. И вот 7 самых главных, пишет newss.net.ua.

1. Мойте лицо перед сном. Умывание лица помогает удалить кожное сало и грязь, которые вызывают образование прыщей, так что кожа во время сна может спокойно заниматься самовосстановлением. Не надо думать, что если вы не носите макияж, то вам этот секрет женского здоровья не требуется. В течение дня человек сотни раз неосознанно дотрагивается до лица, занося бактерии.

2. Взвешивайте себя каждый день. У женщин этот процесс часто сопровождается нервным расстройством, но на самом деле контроль своего веса это лучший способ следить за фигурой. По данным исследователей из Университета Миннесоты, регулярно взвешивающиеся люди теряют в два раза больше лишнего веса, чем те, кто встает на весы реже.

3. Носите с собой антибактериальный гель. Это непременный предмет из женской сумочки полезен и мужчинам, так как правильная гигиена помогает остановить распространение инфекций. Отличный способ поддерживать чистоту рук.

4. Ешьте больше волокон. Вообще-то волокна в пище помогают женщинам отправлять свои естественные надобности без проблем, о чем парни даже не хотят думать. Но дело не только в борьбе с запорами — волокна также способствуют похудению и снижению уровня «плохого» холестерина. А от этого уровня зависит и опасность эректильных дисфункций! Читайте также: Носить украшения полезно для женского здоровья

5. Ходите на встречи с друзьями. Здесь речь идет не о распивании пива в каком-нибудь баре за просмотром футбола, а о встречах и разговорах «по женскому образцу». Выплескивайте все, что накопилось у вас в душе, не скапливайте обиды и агрессию. Это очень полезный вид психологической разгрузки.

6. Принимайте ванну. Мужчины предпочитают принимать душ, а женщины ванну, и поэтому дамы пахнут значительно лучше, так как их кожа всегда остается мягкой. Ванна с теплой водой раскрывает поры и очищает кожу, выводя вредные токсины.

7. Посещайте групповые упражнения. Сильный пол предпочитает качать мышцы в одиночестве, пока женщины занимаются в группах йогой или аэробикой. Но ученые выяснили, что групповые упражнения гораздо сильнее дисциплинируют. Да и мужчинам занятия йогой тоже не помешают.