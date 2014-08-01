Красный Крест начинает программы помощи переселенцам и пожилым людям в зоне АТО

Международный комитет Красного Креста с гуманитарной помощи начинает реализацию в Украине программ поддержки уязвимых категорий переселенцев, а также граждан, которые до сих пор остаются в зоне проведения антитеррористической операции.

Соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время встречи членов Международного комитета Красного Креста Себастьяна Шессе и Давида Шкиладзе с представителями Минсоцполитики, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По словам Шессе, в первую очередь Комитет будет помогать старикам. Речь идет об обеспечении продуктами питания, а также, в случае необходимости, средствами, чтобы человек сам мог себе купить еду, рассказал он. Организация Комитета уже работает в Донецке, оттуда же будет контролироваться и реализация программ помощи. В настоящее время формируется перечень лиц, которые больше всего нуждаются в поддержке, сказал член Международного комитета Красного Креста.

Министерство социальной политики, а также органы социальной защиты на местах готовы к сотрудничеству и будут способствовать в решении вопросов, возникающих, в частности, по обеспечению представителей Международного комитета Красного Креста необходимыми данными, отметили в пресс-службе.

"Мы будем благодарны за любую помощь в решении проблем переселенцев, ведь Украина еще не имела такого опыта. Для людей - это беда, для государства - большая ответственность", - сказала начальник отдела международных договоров Управления международных связей Минсоцполитики Ирина Розка.