Красный Крест готов содействовать в репатриации тел жертв сбитого самолета "Малайзийских авиалиний"

Международный Комитет Красного Креста (МККК) готов содействовать в перемещении и работе специалистов, занятых в процессе поиска и репатриации тел жертв сбитого самолета "Малайзийских авиалиний".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МККК, по словам директора Главного управления МККК по оперативной деятельности Доминика Штильхарта, который прибыл в Украину для обсуждения с заинтересованными сторонами ситуации с самолетом, нормы международного гуманитарного права предусматривают принятие всех возможных мер по поиску погибших, предотвращению разворовывания их личных вещей и передачи родственникам останков для захоронения.

После трагедии, которая произошла 17 июля в Донецкой области, МККК предложил как правительству Украины, так и представителям террористической организации «Донецкая народная республика» свои услуги по работе с телами погибших. «МККК готов содействовать перемещению и деятельности специалистов до тех пор, пока не будет завершена их работа и не будут собраны и опознаны тела всех жертв», - заявил Штильхарт.

Стороны должны обеспечить соблюдение максимально высоких стандартов при осуществлении поиска тел погибших, работе с ними и их опознании, а также информировать родственников погибших относительно этих действий в ходе всего процесса.

В Международном Комитете Красного Креста выражают обеспокоенность последствиями конфликта на востоке Украины для гражданских лиц. "В результате боевых действий на востоке Украины, как и раньше, страдают гражданские лица, и мы призываем все стороны соблюдать норм международного гуманитарного права, также известного как право вооруженных конфликтов. Эти нормы и принципы касаются всех сторон в немеждународном вооруженном конфликте на территории Украины и ограничивает средства и методы войны, которые стороны могут применять", - сказал Штильхарт.

МККК напоминает о том, что, согласно нормам международного гуманитарного права, нападениям могут подвергаться только военные цели, но не гражданские лица и не гражданские объекты, такие как жилые дома, школы, медицинские учреждения и транспорт, места, служащие убежищем, или места отправления культа. Нормы международного гуманитарного права также предусматривают уважение и защиту гражданского населения и лиц, которые не принимают участия в боевых действиях или прекратили участие в них, таких как больные, раненые, лица, содержащиеся под стражей. Они имеют право на уважение к их достоинству при любых обстоятельствах.