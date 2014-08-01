Как охладиться в жаркую погоду

Душным летом тяжело находиться не только в общественном транспорте или на работе, но даже в собственной квартире – за день воздух в ней нагревается настолько, что иногда чувствуешь себя, как в бане. Если по каким-то причинам у вас дома нет кондиционера или вентилятора, то снизить температуру в помещении помогут 8 простых народных советов, пишет toneto.net.

Совет 1. Многие ошибочно полагают, что если в жаркий день открыть окно, то с притоком свежего воздуха в квартире станет прохладнее. Однако в жару получается совсем противоположный эффект – воздух-то с улицы идет горячий. Поэтому проветривать помещение можно до 8 утра и после 10 вечера, когда температура на улице, хоть и немного, но падает. В остальное время держать окна лучше закрытыми.

Совет 2. Увлажняйте воздух в комнате. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха или распылитель.

Совет 3. Довольно экстремальный, но эффективный способ понизить температуру в комнате — намочить шторы. При этом стоит помнить, что повторять процедуру придется достаточно часто, особенно в сильную жару.

Совет 4. Не хотите мочить шторы? Меняйте их. Например, повесьте рулонные шторы на пластиковые окна – их делают в том числе из светонепроницаемых, светорассеивающих и светоотражающих тканей. Кроме того, в основном такие шторы обработаны пылеотталкивающей пропиткой.

Совет 5. Жалюзи – еще один эффективный способ защитить квартиру от солнечного света и, соответственно, жары. В первую очередь за счет того, что можно регулировать наклон и подъем пластин – освещение будет рассеиваться и воздух в квартире не будет нагреваться.

Совет 6. Ежедневная влажная уборка также облегчит пребывание в квартире. Делать влажную уборку лучше всего утром с холодной водой.

Совет 7. Эффективным способом охлаждения в жару квартиры является использование светоотражающей (термозащитной) пленки, которая отражает инфракрасные лучи и снижает поток солнечного тепла. Она наклеивается на оконное стекло, не требует никакого ухода и не влияет на освещенность комнаты.

Совет 8. Старайтесь как можно меньше готовить на плите или в духовке – это повышает температуру воздуха на кухне и в квартире в целом. Если необходимо что-то подогреть – используйте микроволновую печь.