Носить украшения полезно для женского здоровья

13:24, 01 августа 2014
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Длинные серьги очень хорошо защищают верхние чакры

Фото: vlirt.ru

Что рекомендуют носить последователи аюрведы, древнего учения о здоровом образе жизни?

- Бусы двух видов: короткие – для защиты горловой чакры; длинные – для защиты чакры солнечного сплетения, пишет newss.net.ua;

- Длинные серьги – очень хорошо защищают верхние чакры;

- Браслеты. Они берегут основной энергетический канал, который проходит вдоль позвоночника. Когда ты идешь, ты двигаешь руками и тем самым не только защищаешь энергию, но и разгоняешь ее.

Так что много украшений – это так по-женски!

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