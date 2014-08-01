Носить украшения полезно для женского здоровья
13:24, 01 августа 2014Страна
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Длинные серьги очень хорошо защищают верхние чакры
Фото: vlirt.ru
Что рекомендуют носить последователи аюрведы, древнего учения о здоровом образе жизни?
- Бусы двух видов: короткие – для защиты горловой чакры; длинные – для защиты чакры солнечного сплетения, пишет newss.net.ua;
- Длинные серьги – очень хорошо защищают верхние чакры;
- Браслеты. Они берегут основной энергетический канал, который проходит вдоль позвоночника. Когда ты идешь, ты двигаешь руками и тем самым не только защищаешь энергию, но и разгоняешь ее.
Так что много украшений – это так по-женски!
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