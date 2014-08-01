Носить украшения полезно для женского здоровья

Что рекомендуют носить последователи аюрведы, древнего учения о здоровом образе жизни?

- Бусы двух видов: короткие – для защиты горловой чакры; длинные – для защиты чакры солнечного сплетения, пишет newss.net.ua;

- Длинные серьги – очень хорошо защищают верхние чакры;

- Браслеты. Они берегут основной энергетический канал, который проходит вдоль позвоночника. Когда ты идешь, ты двигаешь руками и тем самым не только защищаешь энергию, но и разгоняешь ее.

Так что много украшений – это так по-женски!