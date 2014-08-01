7 добавок, чтобы сделать коктейли полезнее

Если ты планируешь придерживаться смузи-диеты для похудения или просто хочешь сделать свои коктейли полезнее, запоминай несколько важных ингредиентов! Каждая из этих добавок - ценнейший источник полезных веществ, пишет cosmo.com.ua.

Спирулина — сине-зеленая водоросль и очень полезная пищевая добавка, богатая витаминами В, Е, бета-каротином, марганцом, цинком, медью, железом и селеном. Она на 70% состоит из растительных белков, а потому отлично вписывается в диеты для похудения.

Ягоды годжи — сладкая добавка, насыщенная клетчаткой и антиоксидантами. Они содержат 19 аминокислот, множество минералов, а также германий — антираковый элемент, который редко содержится в ягодах.

Сок алоэ — богатый источник незаменимых ферментов и витаминов (А, С, Е, бета-каротин). Это отличный антиоксидант, стимулятор пищеварения и даже средство от стресса.

Семена чиа — один из самых богатых источников углеводов, белка, кальция, клетчатки, жиров омега-3 и различных минеральных веществ. Чиа не содержат глютен и хорошо перевариваются, а вот белка в них достаточно, что делает данные семена особенно полезными для вегетарианской диеты.

Какао-порошок содержит антикосиданты, железо, марганец и магний, который, в свою очередь, улучшает кровообращение, работу сердца и даже стимулирует мозговую деятельность. Кроме того, он входит в состав многих кондитерских изделий, способен защитить зубы от кариеса, так как он эффективнее фторида, содержащегося в зубных пастах.

Кокосовая вода — низкокалорийная жидкость внутри кокоса. Она насыщена полезными минералами, которые мы теряем вместе с потом, а потому станет отличным средством для утоления жажды после тренировок. Коктейлям и смузи она придает особенно мягкий и нежный вкус.

Семена льна содержат полиненасыщенные жирные кислоты Омега-9, Омега-6 и Омега-3, клетчатку и лигнаны — природные антиоксиданты, обладающие антираковыми и противоалергенными свойствами. Семя льна содержат 30–42% пищевых волокон, среди которых 7% занимает клетчатка.