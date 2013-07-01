Самые эффективные растения для похудения

Борьба с весом обычно ведется с помощью диеты и физических нагрузок. Но иногда этих традиционных средств явно не достаточно, пишут иностранные СМИ.

На фармакологическом рынке немало препаратов, призванных подавлять аппетит и помогающих сбросить вес. Но лучше отдать предпочтение натуральным природным средствам. На сегодняшний день три средства являются наиболее эффективными. Это звездчатка, глюкоманнан и спирулина.

Звездчатка

Это маленькая зеленая растение помогает сбросить лишний вес, подавляя аппетит. Также она действует как мочегонное средство. Звездчатка содержит вещество «сапонин», что воздействует на жировые клетки. В этой растении много витаминов и флавоноидо. Звездчатка полезен для регулирования метаболизма и улучшает работу щитовидной железы. Средства на основе звездчатки не имеют побочных эффектов, хотя запрещены при беременности и кормлении грудью.

Глюкоманнан

Глюкоманнан - это растворимая клетчатка, которая производится из корней растения Аморфофаллус. Это растение встречается в Китае, Азии, Японии и Индонезии. Глюкоманнан отлично влияет на аппетит и убирает жир. С его помощью можно снизить уровень холестерина в организме и отрегулировать уровень сахара. Глюкоманнан удерживает от переедания за обедом и перекусов между приемами пищи. Не содержит кофеина, не имеет каких-либо известных побочных эффектов. Беременные и кормящие женщины не должны принимать препарат. Также стоит проконсультироваться с врачом людям с высоким уровнем сахара и холестерина в организме.

Спирулина

Это водоросль, добываемая в тропических районах. Спирулина содержит большое количество белка, аминокислот, витаминов, В12 и Е, а также железа и кальция. Также в ней много гамма-линоленовой кислоты (GLA). Эта кислота важна для здоровья`я костей, мозга, кожи и роста волос, а также регулирует обмен веществ.