За время АТО из востока Украины перемещено 56 000 граждан

С начала проведения Антитеррористической операции (АТО) из восточных областей Украины перемещено 56 тысяч граждан.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий во время встречи с координатором по вопросам помощи посольства США в Украине Клиффордом Бондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины, в ходе встречи Стоецкий отметил, что спасатели круглосуточно оказывают помощь жителям восточных регионов, которые изъявили желание выехать в другие области для временного проживания. «Мы отработали схему перемещения граждан с территорий проведения АТО. Функционируют три транзитных пункта. В случае необходимости будут развернуты дополнительные пункты временного пребывания. В регионах есть приблизительно 5 тысяч объектов на 47 тысяч населения, но этот резерв может быть недостаточным», – сказал он. По его словам, для решения вопросов жизнеобеспечения жителей востока не хватает обогревателей, трансформаторов, генераторов и приборов для очистки воды.

Стоецкий сообщил, что с 6 июля пиротехники ГСЧС Украины выявили и извлекли 5405 единиц взрывоопасных предметов: 388 единиц артиллерийских снарядов, 477 единиц минометных мин, 157 единиц боевых гранат, 40 единиц реактивных снарядов и 4342 единиц других взрывоопасных предметов. Пиротехническими подразделениями ГСЧС Украины в целом обследовано 235, 27 га территорий и 552 здания.

В свою очередь Бонд предложил украинской стороне составить детальный перечень необходимой помощи для областей Украины по линии министерств и ведомств и передать представителям посольства США в Украине. Он пообещал, что в ближайшее время вопрос предоставления как гуманитарной, так и финансовой помощи для восстановления жизнеобеспечения освобожденных от оккупантов городов Украины и социального обеспечения людей, которые временно выехали из района проведения АТО, будет решен соответствующим образом.