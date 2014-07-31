Первую психологическую помощь пострадавшим из зоны АТО будут предоставлять и социальные работники

При поддержке МЗ Украины состоялся обучающий семинар для социальных работников из 15 регионов Украины на тему «Оказание первой психологической помощи семьям с детьми, детям, которые находятся или находились в зоне вооруженного конфликта и их психологическая адаптация к новому месту жительства».

На тренинг были приглашены социальные работники из Донецкой и Луганской областей, которые оказывают социальную помощь в районах боевых действий, а также из областей, где массово находятся временно перемещенные лица.

В ходе семинара, который длился в течение недели, речь шла о нормативно-правовом обеспечении оказания психолого-психиатрической помощи людям во время чрезвычайных ситуаций, методиках управления стрессом и т.д.

На практических занятиях социальные работники рассмотрели основные правила поведения при работе с пострадавшими и принципы проведения кризисной интервенции, проанализировали опыт оказания первичной психологической помощи в других странах и возможности ее адаптации к украинским реалиям.

По словам директора Украинского научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины Ирины Пинчук, целью проведенного тренинга было не только получение новых знаний социальными работниками по оказанию первой психологической помощи, но и закладка фундамента межведомственного сотрудничества между специалистами психиатрической службы и специалистами, которые выполняют социальную работу. Важным также стало создание взаимосвязи в рамках оказания необходимой медицинской и социальной помощи участникам боевых действий и временно перемещенным лицам между психологами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, социальными работниками Министерства социальной политики Украины и специалистами психиатрической службы МЗ Украины.