С начала проведения АТО ранены 1434 украинских военных

С начала проведения антитеррористической операции погибли 363 украинских военных, 1 тыс. 434 - получили ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

Как сообщал УНИАН, с апреля на территории Луганской и Донецкой областей действуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. В течение июля украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.