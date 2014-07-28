С середины апреля на востоке Украины было убито по меньшей мере 1129 человек — ООН

С середины апреля по состоянию на 26 июля на востоке Украины было убито по меньшей мере 1129 человек и 3442 ранены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в четвертом докладе о ситуации с правами человека в Украине Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном председателем миссии Арменом Арутюняном.

Он заметил, что указанное количество убитых - 1129 человек – включает число жертв среди гражданского населения, военнослужащих и членов вооруженных группировок.

В докладе отмечается, что определить точное количество жертв было крайне сложно, но, базируясь на наиболее достоверных из доступных данных, Мониторинговая миссия ООН и Всемирная организация здравоохранения считают, что количество убитых на востоке Украины с середины апреля по 15 июля составляет по меньшей мере 1 тыс. человек.

Арутюнян отметил, что, согласно докладу, украинское правительство должно обеспечить соблюдение международных норм по правам человека, не допускать репрессий.