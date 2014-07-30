В Крыму свыше 600 пациентов заместительной терапии вернулись к наркотикам

В Крыму свыше 600 пациентов заместительной поддерживающей терапии вернулись к употреблению наркотиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Госслужбы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции и другим социально опасным заболеваниям Владимир Курпита.

«Российская Федерация закрыла программы заместительной терапии в Крыму, которую поддерживал Глобальный фонд. Из 800 участников, которые принимали участие в этой программе, 64 переехали на территорию Украины, 100 задекларировано поехали на реабилитацию в Россию, а 636 вернулись к употреблению наркотиков и мы не имеем информации, что с ними произошло», - сказал Курпита.

Он отметил, что РФ обязалась продолжить антиретровирусное лечение больных туберкулезом. «Глобальный фонд обеспечил Крым и Севастополь препаратами до ноября-декабря текущего года. Финансирование этих программ не прерывается», - подчеркнул Курпита.