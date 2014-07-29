Десантникам передали уникальную бронированную медицинскую машину

Десантникам 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады (ОАМБ) Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, сегодня передали уникальную бронированную медицинскую машину (БММ), разработанную на Николаевском бронетанковом заводе.

Как передает корреспондент УНИАН, первый и пока единственный в Украине экземпляр БММ-70 был передан заместителю командира 79-й ОАМБ подполковнику Ивану Савке на территории бронетанкового завода.

Главный инженер бронетанкового завода Александр Федишин сообщил, что БММ-70, которую назвали «Святой Николай», – это колесная, бронированная, плавающая медицинская машина, разработанная ГП «Николаевский бронетанковый завод» на базе БТР-70. Она предназначена для обслуживания и транспортировки тяжелораненых из труднодоступных районов, зон аварий, стихийных бедствий и военных действий. БММ-70 оборудована силовой установкой из двух бензиновых двигателей, имеет запас хода 400 километров.

Экипаж машины составляет 3 человека (водитель, врач, санитар). Машина способна перевозить 4-х тяжелораненых на носилках и 5-х легкораненых на сидячих местах, при этом медицинский персонал может оказывать раненым помощь.

Загрузка раненых осуществляется с помощью загрузочно-разгрузочного устройства размещенного над машинным отделением.

Стоимость машины 650 тыс. грн, она была приобретена за счет благотворительных средств нескольких частных предприятий.

Савка поблагодарил сотрудников завода и отметил, что эта машина спасет не одну жизнь бойцов украинской армии, поскольку «машина оснащена медицинским оборудованием для оказания первой помощи. Кроме этого, внутри нее можно делать необходимые неотложные операции для спасения жизни».

Заместитель командира также подчеркнул, что подобной бронетехники у бойцов, воюющих в зоне АТО, до сих пор не было.

Исполняющий обязанности директора Николаевского бронетанкового завода Александр Швец сообщил, что завод может, в случае необходимости, конструировать подобные бронированные машины в сжатые сроки, но деньги на такие «скорые помощи» пока приходится находить у спонсоров-предпринимателей, так как в Министерстве обороны средств на это нет.

На торжественном вручении БММ-70 присутствовали заместитель главы Администрации президента Украины Геннадий Зубко, новоназначенный губернатор Николаевской области Вадим Мериков, экс-губернатор Николай Романчук и глава Николаевского облсовета Тарас Креминь.

Как сообщал УНИАН, «Николаевский бронетанковый завод» разработал и построил передвижной блокпост, первый экземпляр которого 24 июня 2014 года был передан Азово-Черноморскому региональному управлению Государственной пограничной службы Украины. Маневровый блокпост был разработан на базе бронированной разведывательно-дозорной машины.

Справка УНИАН: Николаевский ремонтно-механический завод начал работу в 1948 году, как бронетанковая ремонтная мастерская. В марте 1966 года переименован в 346-й бронетанковый ремонтный завод. Предприятие занимается изготовлением и ремонтом военной техники, изготовлением учебных классов и тренажеров.