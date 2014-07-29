В России остаются четверо раненых украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил директор военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

По его словам, планируется, что завтра этих военных самолетом “Вита” заберут в Украину.

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“Удастся ли забрать всех четверых - пока неизвестно, потому что двое находятся в тяжелом состоянии. Если до завтра состояние не стабилизируют, они пока останутся в российской больнице”, - сказал Андронатий.

Как сообщал УНИАН, в середине июля в больницы в Ростовской области попали 24 украинских военных, двое из них умерли.

24 июля в Одессу из Ростова-на-Дону прибыл украинский военно-транспортный самолет Ан-26 с 18 ранеными военнослужащими Украины и одним погибшим.

После отправки самолета, в больницах Ростовской области оставались еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии.