80% украинцев выступают против курения в общественных местах (опрос)

Почти 80% населения Украины считает курение социальной проблемой и выступает за ограничение курения в общественных местах.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Николая ТОМЕНКО, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного в конце января по заказу Института политики „Украинским демократическим кругом”.

Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства было опрошено 1206 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Так, 87% опрошенных требуют создания специальных мест для курения в залах ожидания аэропортов, вокзалов, в помещениях всех органов государственной власти и местного самоуправления, поездах, морских судах. Большинство респондентов высказались за создание в кафе, ресторанах и других местах питания зон, свободных от табачного дыма (81,1%), а также за запрещение курения для водителей общественного транспорта (79,3%).

Кроме того, граждане поддерживают полное запрещение курения в самолетах (75,5%), запрещение рекламы табачных изделий на носителях внешней рекламы (75%), снижение содержания смол и никотина в сигаретах до европейских норм (70%), запрещение курения на рабочих местах (69,2%) и запрещение курения в подземных переходах (68,7%).

Эффективными мерами для ограничения курения, по мнению опрошенных, является также установление на работе премий для тех, кто не курит (58,9%), увеличение площади предупреждающей надписи о вредности курения до 30% поверхности пачки (58%), запрещение курения на остановках транспорта (56,7%). Меньше половины опрошенных (47,2%) хотели бы ради ограничения курения стимулировать рост цен на табачные изделия.

По мнению Н.ТОМЕНКО, результаты этого исследования свидетельствуют о том, что большинство граждан поддерживают принятый в 2005 году Закон Украины „О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения”, нормы которого, к сожалению, не выполняются должным образом. В частности, чаще всего нарушаются нормы законодательства о запрещении курения на рабочих и в общественных местах, а также об отведении в общественных местах для некурящих не менее чем 50% площади, расположенной так, чтобы табачный дым не распространялся на эту территорию.

„Сегодня центральные органы исполнительной власти и местная власть должны не только обеспечить выполнение действующих норм данного Закона, но и ввести более жесткий контроль и ответственность в случае несоблюдения этих законодательных предписаний. А Верховная Рада обязана расширить территорию, свободную от табака. Опрос свидетельствует, что этого требуют не только 58% граждан, которые не курят, но и большинство нынешних курильщиков”, - заявляет народный депутат.