Холестерин способствует развитию рака - ученые

Для исполнения своих функций разные виды клеток используют тысячи сигнальных путей. Сигнальный путь Wnt регулирует рост и деление клеток и является самым активным в процессе развития эмбрирональных клеток. Гиперактивность этого пути в зрелых клетках выступает, по мнению ученых, одним из основных факторов в развитии рака.

По словам ведущего исследователя, профессора химии университета Иллинойса Уонхуа Чо, холестерин способен специфическим образом связываться с белками, активирующими сигнальный путь Wnt. Этот путь стимулирует рост злокачественных опухолей и не "включается" без участия холестерина.

Исследователи пришли к выводу, что диета, богатая пищей с высоким содержанием жиров, повышает риск развития рака. Кроме того, ученые предположили, что препараты, препятствующие связыванию холестерина с белками, могут стать эффективным средством против некоторых форм онкологии, включая рак толстой кишки, молочной железы, легких и меланому.

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