Один из раненых военных, доставленный из РФ, находится в тяжелом состоянии

Один из раненых украинских военных, доставленных в Одессу из Ростова-на-Дону (Российская Федерация), находится в тяжелом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник медицинской службы Военно-медицинского клинического центра Южного региона Юрий Дахно.

Он уточнил, что в Одессу самолетом были доставлены 18 человек, из которых 16 военнослужащих помещены в вышеназванный центр, а 2 пограничников определены для прохождения лечения в госпиталь пограничных войск Украины.

«В числе данных раненых один - в тяжелом состоянии, но сейчас ситуация идет к улучшению после интенсивной терапии. Остальные – средней степени и в удовлетворительном состоянии», - сказал Дахно.

Как сообщал УНИАН, 24 июля в Одессу из Ростова-на-Дону (Российская Федерация) прибыл украинский военно-транспортный самолет Ан-26 с 18 ранеными военнослужащими Украины и одним погибшим. Всего на минувшей неделе в больницы Ростовской области попали 24 украинских военных, двое из них скончались. После отправки самолета, в больницах Ростовской области остаются еще четверо раненых военных, которые находятся в тяжелом состоянии.