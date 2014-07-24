На территории РФ остаются четверо раненных украинских военнослужащих
18 пострадавших украинских военных прибыли на территорию Украины, их доставил наш самолет, среди них один военный, который умер от ранений
На территории России остаются четверо раненных украинских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«18 пострадавших украинских военных прибыли на территорию Украины, их доставил наш самолет, среди них один военный, который умер от ранений», - сообщил Лысенко.
«В РФ еще остаются 4 украинских военнослужащих, которые не могут быть транспортированы из-за тяжелых ранений. Как только у них будет возможность для транспортировки, их обязательно вернут в Украину, и этот вопрос находится на контроле», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в Одессу из Ростова-на-Дону прибыл самолет с раненными украинскими военными.
Доставлены 18 человек. Также в Одессу транспортировано тело военнослужащего, который умер в больнице Ростова.