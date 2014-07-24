На территории РФ остаются четверо раненных украинских военнослужащих

На территории России остаются четверо раненных украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«18 пострадавших украинских военных прибыли на территорию Украины, их доставил наш самолет, среди них один военный, который умер от ранений», - сообщил Лысенко.

«В РФ еще остаются 4 украинских военнослужащих, которые не могут быть транспортированы из-за тяжелых ранений. Как только у них будет возможность для транспортировки, их обязательно вернут в Украину, и этот вопрос находится на контроле», - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июля, в Одессу из Ростова-на-Дону прибыл самолет с раненными украинскими военными.

Доставлены 18 человек. Также в Одессу транспортировано тело военнослужащего, который умер в больнице Ростова.