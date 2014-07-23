Уже сегодня вечером 18 раненых украинских военных вернутся из РФ в Украину

Сегодня вечером 18 раненых украинских военных, которые находились в РФ, вернутся в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня должны быть возвращены 18 раненых украинских военнослужащих из Ростовской области, которые были вынуждены перейти границу и проходить лечение в России», - сказал он.

«Мы надеемся, что сегодня вечером мы увидим наших военных уже в Украине», - добавил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, по данным РИА «Новости», МИД и Министерство обороны России решают вопрос о посадке в Ростове-на-Дону военно-транспортного самолета Украины Ан-26 для транспортировки раненых украинских военнослужащих на родину - всего планируется перевезти 18 человек.

Как сообщил сегодня утром представитель правительства Ростовской области, «сейчас представители МИД и Минобороны решают вопрос об открытии коридора для посадки в Ростове военно-транспортного самолета Украины Ан-26».

По его данным, самолет должен забрать 18 раненых военнослужащих Украины, а также одного погибшего. Ранее сообщалось о 16 раненых. Кроме того, через пункт пропуска «Весело-Вознесенка» Украине уже передали двух раненых и одного погибшего военнослужащего.

«В больницах Ростовской области останутся еще четверо нетранспортабельных военных в тяжелом состоянии», - сказал представитель правительства области.

Предусматривалось, что в случае открытия коридора самолет сядет в Ростове-на-Дону около 15.30 мск.

Агентство напоминает, что в прошлую среду, 16 июля, в Куйбышевскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы два украинских пограничника, один из них позже умер, другого перевели в больницу скорой медицинской помощи №2 в Ростове-на-Дону. В Гуковскую больницу Ростовской области на прошлой неделе были госпитализированы 20 украинских военнослужащих, четверо из них находились в тяжелом состоянии. Один из них умер.

Накануне представитель Минздрава Ростовской области сообщил РИА «Новости», что десять украинских военнослужащих из Гуковской больницы переведены в больницу города Зверево, и решается вопрос об их выписке.