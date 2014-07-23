Сегодня в Украину из РФ вернутся 18 раненых военных

МИД и Министерство обороны России решают вопрос о посадке в Ростове-на-Дону военно-транспортного самолета Украины Ан-26 для транспортировки раненых украинских военнослужащих на родину - всего планируется перевезти 18 человек, сообщил РИА «Новости» представитель правительства Ростовской области.

«Сейчас представители МИД и Минобороны решают вопрос об открытии коридора для посадки в Ростове военно-транспортного самолета Украины Ан-26», - сказал собеседник агентства.

По его уточненным данным, самолет должен забрать 18 раненых военнослужащих Украины, а также одного погибшего. Ранее сообщалось о 16 раненых. Кроме того, через пункт пропуска «Весело-Вознесенка» Украине уже были переданы двое раненых и один погибший военнослужащий.

«В больницах Ростовской области останутся еще четверо нетранспортабельных военных в тяжелом состоянии», - сказал представитель правительства области.

Предполагается, что в случае открытия коридора самолет сядет в Ростове-на-Дону около 15.30 мск.

Агентство напоминает, что в минувшую среду, 16 июля, в Куйбышевскую районную больницу в крайне тяжелом состоянии были госпитализированы двое украинских пограничников, один из них позже скончался, второго перевели в больницу скорой медицинской помощи №2 в Ростов-на-Дону. В Гуковскую больницу Ростовской области на прошлой неделе поступило 20 украинских военнослужащих, четверо из них находились в тяжелом состоянии. Один из них скончался.

Накануне представитель Минздрава Ростовской области сообщил РИА «Новости», что десять украинских военнослужащих из Гуковской больницы переведены в больницу города Зверево, и решается вопрос об их выписке.