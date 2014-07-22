Особенности детей, родившихся летом

Какими вырастут мальчики и девочки, которые родились в летний период?

Характер ребенка формируется не только под влиянием воспитания и наследственности, но и активных в момент рождения планет.

Дети, которые родились летом, отличаются высокой эмоциональностью, добросердечностью, даже некой мягкотелостью. Им редко нужна головокружительная карьера, но при этом они практически всегда добиваются успеха. Дело в том, что рожденные в летние месяцы дети считаются одаренными, им удается показать себя в искусстве, спорте, политике. В детстве девочкам нравится рукоделие, мальчикам - игра на музыкальных инструментах.

Часто дети, рожденные летом, страдают от неуверенности в себе и попадают под чужое, не всегда хорошее, влияние. Они не лентяи, благодаря своему трудолюбию всегда достигают высоких результатов.

Стоит отметить, что дети, которые родились летом - это домоседы, в первую очередь они ценят свою семью, очень любят домашних животных. Они хорошие друзья и редко бывают злопамятны.

Что касается здоровья летних детей - чаще оно более крепкое, чем у других деток, так как с самого рождения они получают массу полезных витаминов и других веществ.