Охлаждение задохнувшихся в родах младенцев удваивает их шансы на жизнь

Перинатальная асфиксия или гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИА), обусловленная кислородным голоданием при родах, связана с высоким риском смерти новорожденных или такими проявляющимися позже и ведущими к инвалидности неврологическими нарушениями, как церебральный паралич. Только в Великобритании, как пишет журнал Nature, ГИА затрагивает около 750 тысяч младенцев ежегодно.

Предыдущие клинические исследования показали, что начатое в период шести часов после родов охлаждение тела пережившего ГИА новорожденного до умеренной температуры 33-34 градуса по Цельсию, продолжающееся в течение 72 часов, в значительной степени снижает риск смерти или же наступления инвалидности у ребенка в возрасте от полутора до двух лет. Считается, что терапевтический эффект гипотермии обусловлен прерыванием в результате понижения температуры тела процесса гибели клеток головного мозга (апоптоза) из-за дефицита кислорода. Тем не менее, данных о более долгосрочном влиянии терапевтической гипотермии на нервную систему ребенка до сих пор было недостаточно.

Неонатологи под руководством Дэниса Аццопарди (Denis Azzopardi) наблюдали за 325 детьми, родившимися доношенными, но пережившими при родах ГИА. К части из них, входящих в контрольную группу, была применена стандартная терапия, а к остальным - метод терапевтической гипотермии. Авторы проанализировали уровень выживаемости и нейрокогнитивную функцию детей в возрасте шести-семи лет. Было установлено, что в гипотермической группе значительно больше (52 процента) детей имеет к этому возрасту нормальный уровень интеллекта (IQ 85 и выше) по сравнению с контрольной группой (39 процентов). Кроме того, дети из гипотермической группы имели существенно меньше неврологических аномалий, чем в контрольной группе (65 против 37 процентов), сравнительно более низкий уровень риска развития церебрального паралича, а также риска наступления инвалидности.

"По сути, гипотермия удваивает шансы ребенка на нормальную жизнь", - прокомментировал результаты исследования один из авторов, Дэвид Эдвардс (David Edwards). Он отметил, что сейчас этот метод уже вошел в клиническую практику в развитых странах, но до сих пор, несмотря на свою эффективность, не применяется в странах третьего мира.

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