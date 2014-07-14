Состояние здоровья человека зависит от рациона его бабушки

А вот диета прабабушки не влияет. Это доказал эксперимент с мышами. Оказалось, недостаточное питание во время беременности повышало риск того, что два последующих поколения столкнутся с диабетом и ожирением. Но потом эффект пропадал, пишет meddaily.ru со ссылкой на New Scientist.

Если аналогичный эффект будет выявлен у людей, то стрессовые события в жизни могут повлиять на здоровье внуков, но не правнуков. Стресс, вызванный окружающей средой, провоцирует химические изменения в ДНК, включая и выключая гены. Многие специалисты полагают, что эти изменения способны передаваться со сперматозоидами и яйцеклетками. Данный механизм известен как эпигенетическое наследование.

К примеру, беременные женщины, не доедавшие во время Второй мировой, имели генетические изменения у детей, что повышало риск развития ожирения и рака. Дабы построить модель выявленного эффекта, Энн Фергисон-Смит из Университета Кембриджа урезала калорийность рациона грызунов на 50% с 12 дней внутриутробного развития и до рождения. Мышата были меньше обычного и имели диабет, несмотря на правильный рацион. При этом, когда мышата мужского пола сами производили на свет потомство, оно также попадало в группу риска развития диабета.

Был проведен анализ спермы потомства голодавших матерей. Он выявил изменения в работе генов. Также исследование показало, как снижение степени метилирования в 111 отделах ДНК, влияет на здоровье потомства. Когда мыши, питавшиеся нормально, давали потомство, особых изменений ДНК у мышат не было. Но вот второе поколение мышат уже имело проблемы.