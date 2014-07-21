Три способа избавиться от паники

Обычно паника начинается как легкая тревога, но постепенно беспокойство нарастает, появляется страх. К этому добавляются физические изменения в организме — головокружение, учащенное сердцебиение, порой затрудненное дыхание. Женщину может бросать то в жар, то в холод, она ощущает легкое покалывание в пальцах рук, тяжесть в ногах. После приступа женщина чувствует себя невероятно усталой и разбитой. Последствиями паники нередко становятся депрессивные состояния.

Психологи выделяют три типа паники. Первая — легкая форма. Мы испытываем это чувство, когда долго стоим в пробках, при внезапном, но несильном сигнале или вспышке. При этом человек сохраняет самообладание. Выдать панику здесь может непроизвольное сокращение мышц или выражение удивления на лице.

Средняя паника характеризуется значительным изменением сознательных оценок происходящего. Например, появляется информация о возможном дефиците гречки, и покупатели сметают этот продукт с прилавков магазинов.

И, наконец, третий тип паники, самый тяжелый — в этом состоянии человек начинает метаться, совершать нелогичные действия и поступки.

Избавиться от такого недуга, как паника, непросто. Но вот свести приступы к минимуму, пожалуй, можно попробовать.

Вариант 1. Если паника обусловлена излишней эмоциональностью женщины, переутомлением и усталостью, можно обратить внимание на следующее. Во-первых, способ питания — кофеин, сахар, алкоголь, недостаток кальция, магния и витаминов группы В могут вызывать болезненные панические состояния. А потому ешьте больше овощей и фруктов, нежирное мясо, рыбу и яйца. Во-вторых, займитесь собой — спите не менее 7—8 часов в сутки, занимайтесь спортом и гуляйте на свежем воздухе. В-третьих, учитесь спокойствию. Для этого можно больше времени проводить в компании друзей и близких, можно пытаться отвлечься любимым делом или составить план реальных действий на случай каких-то чрезвычайных обстоятельств. Верующим очень помогает молитва.

Вариант 2. Если причиной паники стала некая ситуация (в транспорте, на улице, на работе), вполне объяснимо, что вы боитесь повторения приступа в аналогичных обстоятельствах. Как следствие, многие женщины начинают избегать мест, в которых появилось чувство необоснованного страха. Это большая ошибка. Избавиться от паники можно только пережив ее. Если вам стало плохо в метро, попробуйте спуститься туда с человеком, которому можете доверять. Не насилуйте себя. Сначала просто пройдитесь по вестибюлю. Почувствовав в себе силы, сойдите по эскалатору вниз. Если с первого раза не сможете сесть в поезд, не беда. Постойте в безопасном месте и, когда страх немного пройдет, спокойно покиньте метрополитен.

Повторяйте попытки до тех пор, пока не почувствуете, что смогли пережить весь ужас происходящего и паника прошла. Кроме того, дома можете записать на бумаге все то, чего вы боитесь. Проанализируйте страхи. Если вероятность того, что что-то из этого произойдет, высока, примите меры предосторожности. Пусть у вас всегда будут на руках необходимые телефоны, нужная сумма денег и точный план действий в случае экстренной ситуации.

Вариант 3. Если вы подвержены приступам паники третьей степени, не способны контролировать себя, лучший способ лечения — обращение к специалисту. Психотерапевт поможет вам вытащить из подсознания причины происходящего, разработает индивидуальную программу возвращения к нормальной жизни.

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