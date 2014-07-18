Семена кориандра избавляют от отёков

Зелень кориандра по вкусу и аромату сильно отличается от семян, при этом последние обладают поистине удивительными терапевтическими свойствами.

Мало кому известно, но эта душистая пряность обладает мочегонным эффектом. Индийская медицинская практика аюрведа рекомендует кориандр для быстрого устранения отеков и профилактики задержки воды, пишет nature.health-ua.org.

Семена кориандра являются мощным мочегонным средством, таким образом, они способны помочь предотвратить, а также устранить задержку воды в организме. Это свойство семян кориандра связывают с тем, что они богаты калием - этот макроэлемент предотвращает задержку жидкости в организме и отеки.

Другие компоненты семян кориандра включают витамины А, С и К, тиамин, рибофлавин, фолиевую кислоту, кальций, железо, магний и небольшие количества ниацина, витамина В6, фосфор и цинк. Молотый кориандр очень быстро теряет вкус и аромат, поэтому лучше покупать цельные семена кориандра, тем более, что их можно использовать как лекарство.

Если вы страдаете от отечности, возьмите 3 ст.л. семян кориандра на 1 стакан воды и варите до тех пор, пока в емкости не остается половина от первоначального объема. Затем процедите отвар и дайте ему остыть. Теперь можете пить! Рекомендуемая схема лечения отеков – выпивать по несколько глотков такого отвара два раза в день.