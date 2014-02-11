Кориандр снижает уровень сахара в крови, нормализует содержание инсулина

Семена кориандра обладают антисептическим, отхаркивающим, желчегонным и противогеморройным действием. В народной медицине их употребляют при метеоризме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как противоглистное, болеутоляющее и противопростудное средство, пишет Lady.tsn.ua.

Пряность считается афродизиаком.

Сегодня антибактериальные свойства кориандра используют в медицинских препаратах, с помощью которых лечат, например, трещины сосков у кормящих матерей. Кориандр и препараты из него снижают количество сахара в крови и приводят в норму содержание инсулина в организме.

Противопоказания: период перед зачатием и беременность. Гипертония и гипотония, сердечно-сосудистые заболевания, повышенная свертываемость крови, язва желудка, гастриты и холецистит.