От высоких каблуков развивается плоскостопие и страдает память

Столичный флеболог Игорь Маслый советует носить обувь на каблуках среднего размера - 3-5 сантиметров. Переходить на низкие каблуки надо постепенно, иначе ноги снова начнут болеть.

"Первую неделю надо ходить на каблуках высотой до 7 сантиметров, а затем до 3-5. Это хорошо снизит риск варикоза. Так как от высоких каблуков вены болеют у каждой второй женщины. Когда ходят на каблуках 10 сантиметров и выше, давление на сосуды возрастает втрое. Кровь застаивается, вены напрягаются и отекают.Каждые два сантиметра каблука увеличивают давление на ноги на 25%, говорит врач.

"Плоскостопие развивается, потому что на высоких каблуках пятки поднимаются, вся нагрузка идет на пальцы. Поэтому плоскостопие бывает у женщин в десять раз чаще, чем у мужчин."

От высоких каблуков также страдает память.

"Приток крови к голове ухудшается. От этого человек может забываться. А еще каждый день может болеть голова. Если появился хотя бы один из следующих симптомов, высокие каблуки не стоит носить. Можно одевать их только раз в неделю и ходить в них не более трех-четырех часов.

"Чтобы уменьшить боль в ногах после ношения каблуков, советует сделать теплую ванночку из морской соли. Она хорошо снимает нагрузку и усталость. 3 столовые ложки соли размешивают в 5 литрах теплой воды. В ней держат ноги, пока вода остынет.

"Снять напряжение с ног поможет также гимнастика для стоп. Она улучшает кровообращение. Упражнения можно выполнять, лежа в постели. Сгибайте и распрямляйте ступни, не поднимая ног. Крутите стопами по часовой стрелке и наоборот. Захватите пальцами ног простыню и потяните ее вверх. "

gazeta.ua