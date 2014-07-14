Перемещение украинских детей-сирот за пределы государства это киднепинг - Лутковская

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к руководителю Пограничной службы ФСБ России, генерал-полковнику Владимиру Кулишову относительно возможного нарушения прав украинских детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникативной политики и связей с общественностью Уполномоченного ВРУ.

Так, Лутковская проинформировала об очередной попытке похищения украинских детей-сирот и возможного их перемещения без надлежащих документов на территорию Российской Федерации.

Она отмечает, что руководители Донецкого, Марьинского и Амвросиевского интернатов Донецкой области еще 25 июня в 2014 г. получили распоряжения от так называемой ДНР, которым запрещается вывоз детей-сирот за пределы области, кроме Российской Федерации. Также руководителям было приказано подготовить пакет документов, необходимый для пересечения детьми границы, в том числе медицинские карточки и нотариально заверенное согласие законных представителей в лице руководителей учреждений.

Омбудсмен сообщила также в своем письме о том, что детей Амвросиевского интерната удалось вывезти в безопасное место. Однако 11 июля 2014 г. вооруженные люди ворвались в Марьинскую школу-интернат, где находилось 54 ребенка, в том числе 9 выпускников, и под угрозой расстрела вынудили директора дать согласие на вывоз детей в Россию. Не получив необходимых документов, под угрозой применения силы все дети и директор около 1.30 ночи были вывезены в школу-интернат №1 г. Донецка, где также находятся 93 ребенка, в том числе 11 выпускников.

По информации Лутковской, 12 июля на руководителей обоих интернатов оказывалось давление, в результате которого директор Донецкой школы-интерната № 1 госпитализирована. Несмотря на то, что согласия на вывоз детей-сирот указанных учреждений за пределы Украины, подписанного законными представителями и заверенного нотариально, не было получено, руководителям учреждений сообщили о том, что дети будут отправлены в Российскую Федерацию без документов.

Лутковская настаивает на необходимости принять решительные меры для недопущения пересечения украинскими детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки, Марьинского и Донецкого интернатов границы с Россией.

«Учитывая тот факт, что Россия и Украина являются сторонами Конвенции ООН о правах ребенка, напоминаю, что в соответствии со статьей 11 указанной Конвенции государства-стороны принимают меры к борьбе с незаконным перемещением и невозвращением детей из-за границы. В случае пересечения этими детьми границы Российской Федерации это будет расценено как киднепинг, что обусловит обращение в соответствующие международные организации с целью возвращения украинских детей», – говорится в письме Уполномоченного по правам человека Лутковской.