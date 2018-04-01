Глаза - зеркало здоровья и заболеваний человека

Пристально смотреть в чьи-то глаза можно с разной целью. Кто-то так показывает заинтересованность словами собеседника, кто-то, наоборот, хочет его смутить. Врачи смотрят людям в глаза с более прозаичными целями — по ним специалисты узнают о прошлых, настоящих и будущих проблемах со здоровьем. Научно диагностика по радужной оболочке глаз называется иридодиагностикой, а лечение непосредственно через зеркала души — иридотерапией. Как читают по глазам, мы разузнали у врача нетрадиционной медицины, иридодиагноста и гомеопата Светланы Потоцкой. А кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Оксана Аверьянова подсказала, как и какие неполадки со здоровьем можно заметить самому, пишет Сегодня.

Старая новая наука

Метод диагностики заболеваний по радужной оболочке глаз стар, как мир, — им пользовались еще врачи Древнего Египта и Индии. В середине XIX века их знания приумножил венгерский гомеопат Игнац Пекцели — основоположник иридодиагностики как науки. После многолетних исследований он составил первую схему проекционных зон с указанием, в каком месте радужной оболочки «отображается» каждый орган.

Иридодиагностика стала активно развиваться, но сегодня в больницах и поликлиниках врач-иридолог — все еще редкость, поскольку медицинские университеты таких специалистов не выпускают. Отдельный курс иридологии преподается в Киевском медицинском университете УАНМ. Врачи разных профилей могут прослушать его и получить документ, позволяющий практиковать иридодиагностику. Так, к примеру, поступают в Украине многие офтальмологи.

50 оттенков серого

Склонность к различным заболеваниям можно определить и по цвету глаз. Те, у кого глаза имеют различные оттенки зеленого, больше рискуют заполучить заболевания печени, нарушения работы желчных протоков и желчного пузыря, поджелудочной железы. Голубоглазым и сероглазым людям следует обратить особое внимание на верхние дыхательные пути, слизистые оболочки, пищеварительный и урогенитальный тракт. Обладатели темных глаз склонны к нарушениям в работе кроветворной и кровеносной систем, часто у них встречаются проблемы с усвоением микроэлементов (в частности, кальция).

Однако специалисты утверждают, что цветовая предрасположенность к каким-либо заболеваниям не означает, что человек непременно столкнется с ними — просто знание своих слабых мест будет стимулировать человека внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью.

Можно ли предупредить болезнь

Иридодиагностику проводят по форме, структуре, цвету и подвижности радужной оболочки глаза. Отличает метод простота, безвредность и безболезненность, а главное — возможность выявить заболевание на очень ранних стадиях, когда обычными способами диагностировать патологию еще невозможно. Более того, иридодиагностика позволяет определить генетическую предрасположенность к болезням. Взглянув в глаза младенца, опытный специалист скажет, каких заболеваний человеку следует опасаться в будущем.

По радужке глаза можно судить об индивидуальных особенностях организма, общем состоянии нервной и сердечнососудистой систем, о воспалительных процессах и нарушениях в работе органов. Хорошо «просматриваются» болезни позвоночника, желудка, сердца, яичников, предстательной железы, почек, кишечника, легких и бронхов, верхних дыхательных путей, печени и желчного пузыря, суставов, щитовидной и молочной желез. Кроме того, иридодиагностика дает возможность определить, вызван ли недуг поражением органов, связан ли с накоплением токсинов и шлаков, возник ли он из-за стресса. Однако возможности небезграничны: по радужке сложно определить диабет, ревматизм, а также безболевые процессы, например — язву 12-перстной кишки или перенесенный «на ногах» инфаркт миокарда.

Чтение по карте глаза

Радужная оболочка глаза очень чувствительная, поэтому наследственные факторы, заболевания внутренних органов, токсины и стрессовые ситуации оставляют на ней различные следы и знаки. По совокупности изменений на радужке опытный специалист может поставить точный диагноз и даже предсказать возможные варианты развития болезни.

Проводя обследование, иридолог прежде всего обращает внимание на наличие темных точек, изменение плотности радужки, рисунок ее волокон. Признак здорового крепкого организма — чистая плотная радужка с гладкой поверхностью и ровными, четко подогнанными друг под друга волокнами. У больных же людей волокна рыхлые, местами разорванные и извитые, с большим количеством лакун — листовидных впадин и «темных дыр» (чем их больше, тем больше проблем со здоровьем).

Определить, в каком именно месте локализируется заболевание, несложно, ведь каждый внутренний орган имеет проекцию на конкретное место на радужке. По окружности она делится на пояса. Внутренний пояс отражает состояние нервной и пищеварительной систем, средний — транспорт веществ, работоспособность почек, печени, поджелудочной железы, селезенки и сердца, наружный — состояние периферических сосудов и кожи. Например, при язве желудка в определенном месте радужки появляется пятно красноватого цвета, а при ангине изменения будут другого характера и в другом месте. О некоторых заболеваниях иридологи могут сказать и по зрачку: его величине, форме, способности сужаться и расширятся.

В качестве аппаратуры специалисты используют увеличительные лупы, щелевые лампы и иридоскопы. Существует и метод иридографии: при помощи фотокамеры увеличенное изображение радужки выводится на экран компьютера.

Отражение в зеркале

Явная желтизна склер (наружных оболочек глаз) говорит о заболевании желчных путей. При отеке верхних век следует проверить почки, если отеки под нижними — сердце. При покраснении ресничного края нужно проверить кишечник. Если заметна разница в величине зрачков — возможны воспалительные процессы головного мозга. Выпячивание глаз и замедленное моргание могут свидетельствовать о гипертиреозе — гиперфункции щитовидки. А вот гипотиреоз можно заподозрить, если ресницы часто выпадают (что также, к слову, является симптомом сифилиса). Постепенное западание глазных яблок может говорить о хроническом воспалительном процессе в придаточных пазухах носа.