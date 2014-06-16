О состоянии головного мозга расскажут глаза

Американские ученые, для изучения сетчатки глаза, использовали когерентную оптическую томографию.

Изучению подверглись слои сетчатки, которые не удавалось ранее визуализировать. Этот метод исследования абсолютно безопасный для пациента, и в 10 раз дешевле, чем магнитно-резонансная томография.

60 здоровых добровольцев и 164 пациента с рассеянным склерозом, приняли участие в исследовании. С помощью оптической когерентной томографии, в течение 4 лет, им регулярно проводили измерение толщины внутреннего слоя сетчатки. Магнитно-резонансная томография, использовалась для оценки состояния головного мозга.

Полученные результаты показали: чем больше у пациента с рассеянным склерозом отек сетчатки, тем сильнее у него воспаление в головном мозге. Точно оценить прогрессирование заболевания и скорректировать лечение, можно по результатам оптической когерентной томографии.

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