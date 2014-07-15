За время проведения АТО получили ранения 922 военнослужащих

За время проведения антитеррористической операции погибло 258 военнослужащих, 922 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретерь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За весь период проведения АТО погибло 258 военнослужащих, 922 – ранены. На сегодняшний день в плену остается 45 наших военнослужащих, с учетом наших 2 летчиков, которые находились в сбитом самолете АН-26», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция в Донецкой и Луганской областях продолжается с 15 апреля.