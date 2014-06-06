За период проведения АТО на востоке Украины медпомощь оказана 140 военнослужащим
Об этом проинформировал директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий
За период проведения антитеррористической операции на востоке Украины медицинская помощь оказана 140 военнослужащим Вооруженных сил Украины.
Об этом проинформировал директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.
По его словам, из 140 лиц – 35 военнослужащих в тяжелом состоянии, 55 – средней тяжести.
Сегодня в Главном военно-медицинском клиническом ордена Красной Звезды центре «Главный военный клинический госпиталь» находится 60 раненых.
«Из них 50 – военнослужащие Вооруженных сил Украины, 10 – представители других воинских формирований», – отметил Андронатий.
Он заметил, что в Вооруженных силах Украины существует четкая, действенная система медицинского обеспечения. Так, первая медицинская помощь оказывается раненому уже на поле боя, непосредственно на месте получения военным ранения. Ведь там есть санитарный инструктор с необходимыми медицинскими средствами. После этого квалифицированная неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, которые в ней нуждаются, в военно-медицинских учреждениях.
Говоря о ранениях, которые получают военнослужащие во время проведения АТО, Андронатий подчеркнул, что, в первую очередь, речь идет о ранениях конечностей.
«Как правило, они меньше защищены, поэтому примерно 70% раненых – это травматологические больные», – сказал он.
Офицер проинформировал, что ближайшим к месту проведения антитеррористической операции является Военно-медицинский клинический центр Северного региона в Харькове, куда доставляют раненых. Самых «тяжелых» с помощью реанимационно-операционного самолета Воздушных сил ВСУ Ан-26 «Вита» доставляют в лечебные учреждения Министерства обороны Украины в Киеве и Виннице.
«Для эвакуации раненых часто приходится использовать геликоптеры, когда все возможные направления заблокированы, и обычными санитарными машинами доставить раненого в ближайшее лечебное заведение быстро невозможно», – сообщил Андронатий.
По его словам, в Харькове со всеми ранеными сразу начинают работали медицинские работники для восстановления жизненных функций. Дальше, согласно патологии, их сразу могут направлять в специализированные гражданские лечебные центры.
«Часть военнослужащих мы отправляли в Одессу – это те раненые, которые имеют патологии глаз. Там мощная клиника офтальмологии глаз, рядом находится институт имени Филатова, который принимает участие в консультировании и предоставлении помощи. Часть раненых – 13 человек – направили в военный госпиталь во Львов», – добавил Андронатий.
Он привел пример, когда во время учений в Херсонской области в результате пожара загорелся САУ, и один из военнослужащих получил 85% ожогов тела. Пострадавшего геликоптером доставили в Геническ, где его уже ожидал реанимационно-операционный самолет Ан-26 «Вита». За три часа военнослужащий был доставлен в ожоговый центр. Благодаря оперативности удалось спасти жизнь военнослужащему.
«Этот больной жив. Я вчера к нему наведывался, у него появился шанс, что он выживет, хотя имеет 85% ожогов. Это большая победа нашей медицины», – подчеркнул Андронатий.
Как сообщал УНИАН, АТО в восточных областях Украины продолжается с 15 апреля.