Как избежать «летних болезней» кожи

Профилактика кожно-венерологических заболеваний – актуальная проблема во время летнего отдыха для украинцев, пишет likar.info.

Большинство летних проблем с кожей связано с воздействием солнечных лучей. Руководитель ТМО «Дерматология» г.Киева Александр Литус подчеркнул, что солнечный загар травмирует кожу, ускоряет старение и провоцирует рак кожи и другие болезни. Для их профилактики специалист рекомендует:

не находиться на пляже с 10 до 16 часов;

отказаться от соляриев;

не брать на пляж детей до 3-х лет;

использовать солнцезащитные средства и очки, во время нахождения на солнце надевать шляпу с широкими полями и одежду с длинным рукавом;

периодически осматривать свою кожу на предмет выявления подозрительных новообразований. Не заклеивать родинки пластырем, а при их травме или при признаках изменений срочно обратиться к дерматологу.

Участник пресс-конференции, глава столичного центра по борьбе со СПИДом Александр Юрченко добавил, что распространенными венерическими заболеваниями являются генитальный герпес, трихомониаз, хламидиоз, гонорея и сифилис. Для их профилактики необходимо соблюдать правила гигиены, избегать случайных связей и использовать контрацептивы.