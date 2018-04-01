Диета, упражнения и массаж против морщин

Морщины представляют собой складки кожи, появление которых принято связывать с возрастом. Процессы естественного старения кожи запускаются в еще в юном возрасте, но до 25 — 30 лет они практически не имеют внешних проявлений благодаря потрясающей способности кожи к самовосстановлению. Однако внутренние ресурсы не безграничны, поэтому постепенно былая упругость и эластичность утрачиваются, образуются ранние морщины, пишет lady.tochka.net.

Механизм старения кожи

генетически детерминирован, поэтому у одних людей его результаты проявляются быстрее, у других — медленнее. Есть такое мнение, что с возрастом человек получает то лицо, которое он заслужил. Если человек был презрительно брезглив, складки рта это подчеркнут. Если человек много улыбался — об этом расскажут морщинки возле глаз. Поэтому не спешите негодовать, глядя в зеркало, потому что, как бы дико это не звучало, многим людям очень идет их «заслуженное» жизнью лицо, на котором навсегда отразилось лучшие ее мгновения.

Причины появления морщин

Все понимают, что морщины неизбежны, но все же хочется оттянуть «проявление опыта» на лице и добиться, чтобы они образовались как можно позже.

Основной причиной появления устойчивых складок на коже является недостаточная выработка организмом коллагена – особого белка (протеина), прочного и в то же время достаточно эластичного. Именно коллагеновые волокна образуют каркас кожного покрова. Формирование морщин связано именно с потерей влаги и недостатком упругости в результате нехватки белковых молекул коллагена и эластина. Замедление процессов регенерации происходит под воздействием возрастных изменений в клетках кожи. Они начинают реже делиться, теряют способность к удержанию влаги и синтезу необходимых веществ. Этому способствует еще и такие факторы:

- Несбалансированное питание и различные диеты, приводящие к недостатку в организме витаминов, минералов, белков, жиров и углеводов.

- На работу клеток кожи негативно воздействуют стрессовые ситуации и неправильный образ жизни (недосыпание, отсутствие свежего воздуха и физической активности, вредные привычки).

Кроме естественного процесса старения большую роль в образовании мимических морщин отводят лицевой мускулатуре. Ее активное сокращение приводит к формированию поперечных и продольных складок на лбу, в уголках глаз и рта. Этому способствует привычка бурно выражать свои эмоции — морщить лоб, хмурить брови, щурить глаза, улыбаться. Определенное значение в процессе формирования морщин имеет и негативное воздействие загрязнений, поступающих из окружающей среды.

Причина преждевременного появления морщин может быть связана с резким снижением веса тела, а также долгосрочным пребыванием в помещениях, где много дыма и очень душно. И наоборот, заботливый и правильный уход за кожей, здоровый образ жизни, полноценное питание и оптимистический эмоциональный настрой будут противостоять появлению проблем с кожей.

При неправильном положении головы во время сна тоже могут преждевременно появляться морщины на шее. Если голову постоянно располагать высоко на подушках, то она будет наклоняться на грудь, и на шее, соответственно, появятся морщины.

Хронические болезни, нарушения в работе эндокринной и нервной систем, а также недостаточно отлаженное функционирование пищеварительной системы снижают наш иммунитет. Это все в значительной мере способствует понижению тургора (натянутости) кожи и, как результат, ее сморщиванию.

Некачественные косметические средства по уходу за кожей, а также частое применение пудры высушивает кожу и создает условия для образования морщин.

Диета против морщин

1.Витамин С для восстановления коллагена.

Полезные продукты: клубника, цитрусовые, красный перец горошком, брокколи. Как только витамин А попадает в кровь и подталкивает организм к производству новых клеток кожи, витамин С в свою очередь активирует клетки фибробласты (основная разновидность клеток соединительной ткани человека), которые и вырабатывают коллаген.

2.Омега –3 кислоты против морщин и воспалений.

Полезные продукты: лосось, форель, сардины, сельдь, тунец, миндаль, фундук, льняное масло (семечки).

Эти кислоты снижают проявления различных воспалительных процессов в теле, которые ведут к закупориванию пор кожи, угрям и появлению преждевременных морщин.

3. Фрукты и овощи для гладкой сияющей кожи

Полезные продукты: яркие апельсины, красные или зеленые овощи и фрукты, такие как морковь, мускусная дыня, томаты, шпинат, щавель.

Все эти продукты являются неизменными поставщиками бета-каротина, сильного антиоксиданта, который превращается в витамин А. Именно этот витамин включает процессы выработки новых и избавления от старых омертвевших клеток кожи.

Как еще можно предотвратить появление морщин

Для того, чтобы предотвратить появление морщин, кроме правильного питания, нужно также сочетать выполнение комплекса упражнений для мышц лица с мероприятиями по уходу за его кожей:

Избавление от вредных мимических привычек.

При появлении двойного подбородка, тонкой дряблой кожи и складок на шее необходимо стараться не прижимать подбородок к груди. Гораздо полезнее и красивее держать голову немного приподнятой. Во время сна лицо должно покоиться на подушке свободно, зарываться в нее ни в коем случае не следует. Большое значение имеет состояние зубов и своевременное протезирование. Отсутствие зубов не только ведет к ненормальному пищеварению, но и неизбежно изменяет форму лица: щеки западают, образуются глубокие складки и борозды.

Применение масок.

Они препятствуют образованию морщин и оказывают общее тонизирующее действие на кожу.

Белково-лимонная. Яичный белок взбить в пену, к нему добавить сок из 1/2 лимона и соль на кончике ножа; всю смесь хорошо размешать.

1. Желтково-масляная. Яичный желток смешать с 1/2 ч. л. камфорного или касторового масла.

2. Яично-толоконная. К взбитому яичному белку или желтку добавить 1 ч. л. меда и 1 ст. л. толокна.

3. Желтково-медовая. Яичный желток растереть с 1/2 ч. л. меда и 1 ч. л. глицерина.

4. Дрожжевая. 20—25 г дрожжей развести молоком или растительным маслом до густоты сметаны.

5. Дрожжевая кислая. 25 г дрожжей развести водой до густоты сметаны и дать постоять до брожения.

Защита от прямых солнечных лучей. Людям с намечающимися морщинами следует избегать действия прямых лучей солнца; предпочтительнее воздушные ванны. Перед загоранием обязательно смазать лицо кремом.

Самомассаж против появления морщин.

Когда появляются морщины, ежедневно слегка поколачивайте кончиками пальцев кожу лица в течение 5 мин. Это улучшает кровообращение в коже и укрепляет ее.

Вот еще варианты массажа лица против морщин

Упражнение с пластиковой бутылочкой

Пригодится пластиковая бутылка из-под минеральной воды объёмом 0,5 л. Нужно удержать её за горлышко вытянутыми губами в течение 2–3 минут. В первый день она должна быть пустая. На второй день залейте в неё 50 мл воды и постарайтесь удержать. Каждые 2–3 дня увеличивайте объём налитой жидкости до 250 мл — больше не нужно.

Упражнения Кэрол Маджио

1. Плотно прижать губы к зубам.

2. Мысленно представить две противоположные точки: одна — в центре верхней губы, вторая — в середине нижней.

3. Открыть максимально рот так, чтобы точки находились точно друг над другом, образуя длинный овал. Вдохнуть ртом.

4. Указательными пальцами интенсивно водить по носогубным складкам вверх и вниз. Делать так до появления чувства жжения.

5. Выдохнуть ртом.

Омолаживающие народные средства

Одной из причин появления этих неизбежно проявляющихся линий является уменьшение выработки коллагена в клетках. Кожа теряет тонус и эластичность, что приводит к образованию морщин в том месте, где они появляются чаще всего. Можно вернуть коже упругость и устранить носогубные складки: народные средства омолаживающего действия эффективно справляются с этой проблемой.

Компрессы из трав

Сделать отвар из ромашки, мать-и-мачехи, календулы, зверобоя. Две столовых ложки сухого сбора заливаются стаканом горячей воды и доводятся до кипения. Через 3–4 часа процедить, смочить в отваре лёгкую ткань, бинт или марлю и прикладывать ежедневно к носогубным складкам на 10 минут.

Фруктовые аппликации

Фрукты содержат большое количество органических кислот, антиоксидантов и витаминов, которые повышают тургор кожи. Дольку спелого, сочного яблока (груши, авокадо, банана, персика, хурмы) приложить к складкам минут на 15.

Кубики льда

Отвар аптечной ромашки заморозьте и протирайте ежедневно омолаживающими кубиками льда проблемный участок.

Используя народные средства в борьбе с носогубными складками, нужно быть аккуратнее. Многие продукты и травы могут вызвать аллергическую реакцию или навредить тонкой, чувствительной, проблемной коже. Любая неуверенность в пользе и эффективности того или иного средства должна закончиться отказом от него и поиском других методов. Возможно, вы остановите свой выбор на чем-нибудь другом.