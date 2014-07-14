Погода на этой неделе будет значительно спокойней, чем на прошедшей
Ожидаем 14-15 июля в большинстве регионов краткосрочные дожди
Синоптики прогнозируют на текущей неделе повышение температуры воздуха по всей территории Украины, при этом на юге страны максимальная температура достигнет 36 градусов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.
"Погодные условия будут значительно спокойней, чем на прошедшей неделе. Мы только ожидаем 14-15 июля в большинстве регионов краткосрочные дожди. Они не будут настолько интенсивными, как на прошлой неделе", - сообщил Кульбида.
По его словам, значительного повышения температуры воздуха по всей территории страны можно ожидать 16-18 июля, когда прекратятся осадки. Температура воздуха на востоке страны достигнет 23-28 градусов, на юге поднимется до 32 градусов.
При этом Кульбида отметил, что с 15 июля поднимется максимальная дневная температура, достигнув во всех регионах 27-32 градусов, а на юге страны - 36.
Вместе с тем, 19-21 июля синоптик прогнозирует краткосрочные дожди, за счет чего максимальная температура воздуха снизится на 3-5 градусов.