На этой неделе в Украине будет жарко, в западных регионах пройдут дожди

На текущей неделе в Украине сохранится жаркая и преимущественно сухая погода, только в западных областях будет дождливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил журналистам директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Сегодня кратковременные грозовые дожди в восточных областях, а также в Днепропетровской области. 8-9 июля дожди прекратятся на востоке, но появятся в западных областях Украины и почти до конца недели и в начале следующей, конечно с перерывами, в западном регионе будут наблюдаться осадки», - сказал Кульбида.

По его словам, температура воздуха в этот период ночью будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, днем – от 28 до 33 градусов выше нуля, а на юге – до «плюс» 36.

Исходя из повышения температуры воздуха, Кульбида предупредил о росте пожароопасности в Украине.

«Тенденция к повышению класса пожароопасности будет сохраняться и усиливаться», - сказал он.

Учитывая это, синоптик призвал Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям усилить работу по борьбе с возникновением пожаров в природных экосистемах.