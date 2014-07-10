Запрет на префикс «био» предлагают отсрочить до 2020 года

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает отсрочить до 1 января 2020 года запрет на использование префикса «био» в названиях молочной продукции, который вступает в силу с июля текущего года.

Соответствующее предложение содержится в законопроекте «О внесении изменения в пункт 2 раздела ХIV «Заключительные положения» Закона Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», опубликованном на сайте министерства.

Необходимость такой отсрочки в Минагропроде объясняют тем, что производители молочной продукции не успели внести изменения в производственные процессы в соответствии с новым законодательством, поэтому сохранение закона «О производстве и обороте органической сельхозпродукции и сырья» чревато исчезновением молочной биопродукции.

«С целью соблюдения требований законодательства производителям кисломолочной продукции, содержащей пробиотики, необходимо осуществить ряд достаточно длительных по времени мероприятий, в частности: внести изменения в технические условия и технологическую документацию, маркировку продукта, изменить дизайн упаковки, внести коррективы в рекламные кампании и маркетинговые планы и т. д.», - поясняют в Минагропроде.

При этом, по данным министерства, на сегодняшний день в Украине 35 производителей молочной продукции, в том числе 27 национальных, используют в названии своих товаров префикс «био».

Как сообщал УНИАН, согласно закону Украины «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья», принятому Верховной Радой в сентябре прошлого года, запрещается при маркировке продукции, которая не отвечает требованиям этого закона, использовать слова «органический», «биодинамический», «биологический», «экологический», слова с префиксом «био».