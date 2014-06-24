Лучшее средство от запаха чеснока

Американские ученые установили лучшее средство против запаха чеснока изо рта. Им оказалось обыкновенное яблоко.

Чеснок является одной из самых популярных приправ, способных усилить вкус огромного множества блюд. Но этот же продукт вызывает и самый устойчивый неприятный запах изо рта, от которого порой бывает необычайно сложно избавиться. Американские исследователи из Государственного университета Огайо привлекли десятки добровольцев, которых несколько недель подряд кормили чесноком. В течение этого срока всем участникам исследования давали самые разные средства, которые должны были перебить характерный аромат, пишет medinfo.ua.

Оказалось, что наиболее эффективным инструментом в борьбе с запахом чеснока изо рта является обыкновенное яблоко. Также хороший эффект давали лимонный сок, зеленый чай и мята. Стакан обычного молока может снизить интенсивность запаха на 50%, как показали эксперименты, но пить рекомендуется жирное молоко.

Как считает автор исследования профессор Шерил Берринджер, яблоки обладают способностью "дезодорации" ферментов в чесноке. Отметим, что одним из компонентов чеснока является аллил метил сульфид, который наш организм не может расщепить в процессе пищеварения. Именно этот компонент впоследствии выделяется вместе с потом и дыханием.