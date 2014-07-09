В Донецке и Славянске террористов обслуживали привезенные ими врачи - Мусий

В захваченных корпусах больниц в Донецке и Славянске террористы лечились у своих врачей, которых привезли с собой.

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Мусий в эфире «5 канала».

По словам министра, эти врачи обслуживали раненых за счет украинской гуманитарной помощи, которую террористы перехватывали.

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«Около месяца тому назад в Донецком территориальном медицинском объединении был захвачен один из корпусов областной больницы. Всех врачей и медперсонал из этого корпуса выгнали террористы и сами туда привели своих врачей, которые оказывали помощь исключительно террористам. Врачи были не местные», - сообщил Мусий.

По его словам, таким образом один из корпусов областной больницы в Донецке функционировал около месяца.

«Такая же ситуация была в Славянске, когда в одной из больниц они оказывали помощь собственными силами, грабя нашу гуманитарную помощь, которую мы доставляли на наши блокпосты и гражданскому населению», - заявил Мусий.