15 способов быстро охладиться без кондиционера
Прими летний душ. Намочи волосы, пока они не высохнут, тебе точно будет прохладнее. Намочи футболку или блузу
С приходом жары советы, как быстро охладиться, стали особенно популярными. Что делать, если тебе очень жарко? Читай наши советы и выбирай те, которые подходят больше всего.
1. Съешь мороженое, выпей прохладный йогурт, кефир, съешь охлажденные фрукты или что-то еще прохладное, пишет Единственная.
2. Выпей стакан прохладной воды.
3. Приложи прохладный компресс ко лбу или к запястьям – влажное полотенце или пару кубиков льда, завернутых в полотенце.
4. Выпей горячий мятный чай – охлаждение произойдет за счет перепада температур и потоотделения, удвоившись охлаждающими свойствами мяты.
5. Подержи руки и ноги в прохладной воде.
6. Просто оботрись прохладной водой.
7. Прими летний душ.
8. Намочи волосы, пока они не высохнут, тебе точно будет прохладнее.
9. Намочи футболку или блузу.
10. Устрой в помещении сквозняк.
11. Если нет кондиционера, возьми вентилятор и поставь перед ним миску с холодной водой, а еще лучше тарелку с кубиками льда.
12. Сними всю одежду из синтетических тканей, замени ее на хлопчатобумажную или льняную.
13. Спрячься в кирпичном доме, там прохладнее и без кондиционера.
14. Взбрызни лицо охлажденной термальной водой.
15. Съешь что-то с карри, потому что все восточные жгучие приправы расширяют сосуды, за счет чего и ускоряется кровоток, помогая нашему организму охладиться.