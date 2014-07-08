15 способов быстро охладиться без кондиционера

С приходом жары советы, как быстро охладиться, стали особенно популярными. Что делать, если тебе очень жарко? Читай наши советы и выбирай те, которые подходят больше всего.

1. Съешь мороженое, выпей прохладный йогурт, кефир, съешь охлажденные фрукты или что-то еще прохладное, пишет Единственная.

2. Выпей стакан прохладной воды.

3. Приложи прохладный компресс ко лбу или к запястьям – влажное полотенце или пару кубиков льда, завернутых в полотенце.

4. Выпей горячий мятный чай – охлаждение произойдет за счет перепада температур и потоотделения, удвоившись охлаждающими свойствами мяты.

5. Подержи руки и ноги в прохладной воде.

6. Просто оботрись прохладной водой.

7. Прими летний душ.

8. Намочи волосы, пока они не высохнут, тебе точно будет прохладнее.

9. Намочи футболку или блузу.

10. Устрой в помещении сквозняк.

11. Если нет кондиционера, возьми вентилятор и поставь перед ним миску с холодной водой, а еще лучше тарелку с кубиками льда.

12. Сними всю одежду из синтетических тканей, замени ее на хлопчатобумажную или льняную.

13. Спрячься в кирпичном доме, там прохладнее и без кондиционера.

14. Взбрызни лицо охлажденной термальной водой.

15. Съешь что-то с карри, потому что все восточные жгучие приправы расширяют сосуды, за счет чего и ускоряется кровоток, помогая нашему организму охладиться.