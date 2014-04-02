Летняя жара грозит преждевременными родами

Если женщина беременна и хочет нормально отходить весь срок, то ей лучше избегать жарких стран и помещений без кондиционеров. Как показало исследование, высокие температуры способны сократить продолжительность беременности, передает Meddaily.ru со ссылкой на Authint Mail. Когда градусник показывает 32 градуса по Цельсию или выше в течение 4-7 дней, то риск преждевременных родов повышается на 27%.

Видимо, стресс, вызванный повышением температуры, провоцирует увеличение показателей сократительной деятельности матки. И происходит это, когда терморегуляция наименее эффективна, говорит Натали Оже из Университета Монреаля. Не исключено, что обезвоживание вследствие высоких температур снижает приток крови к плоду. А это повышает выработку гормонов гипофиза, которые вызывают родовую деятельность.

Специалисты проанализировали данные 300000 родов, которые были зафиксированы в Монреале в 1981-2010 годах. Также учитывались температурные показатели летом в указанный период. Оказалось, высокие температуры в целом не увеличивали число преждевременных родов. Но у женщин, находившихся на 37-38-й неделе беременности, риск преждевременных родов подскакивал на 17% после того, как устанавливалась на три дня температура в 32 градуса. Если температура держалась 4-7 дней, риск подскакивал на 27%.