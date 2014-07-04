Летний фреш успокоит нервы и добавит стройности

Летний фреш из кабачков и яблок поможет поддержать нервную систему в стрессовой ситуации, уверен сокотерапевт доктор Уокер. Кабачковый фреш, содержащий калий, магний, железо, витамины С, В1, В3, чрезвычайно полезен для нервной системы, сердечной деятельности и для стройности одновременно, пишет Единственная.

Так что если ты склонна переедать из-за стрессовых ситуаций и нервного возбуждения, то кабачковый фреш – напиток как раз для тебя. Низкокалорийный, при этом богатый витаминами и микроэлементами, кабачковый фреш станет отличным перекусом, ужином или дополнением к обеду.

В соке кабачка содержится всего лишь 25 Ккал на 100 г продукта. Кроме того, детокс-эффект от употребления кабачкового фреша поразительный – кишечник освобождается от токсинов и шлаков, в результате улучшается цвет кожи, общее состояние организма, появляется ощущение легкости в желудке. Чтобы добиться похудательного эффекта, сок надо попить хотя бы неделю, 3-4 раза в день.

Что не менее важно, кроме пользы для фигуры, полезен кабачковый фреш и для нервной системы. Этот сок успокаивает, помогает снять стресс и нервное возбуждение.

Важно пить именно свежий сок, нельзя держать фреш даже в холодильнике дольше 10 минут, потому что он теряет свои полезные свойства. Можно также сделать кабачково-яблочный фреш: в равных частях взять кабачок и зеленые яблоки. Неплохим дополнение для улучшения вкуса кабачкового фреша может быть морковь, мята, огурцы.

Сок кабачка чрезвычайно полезен при малокровии, заболеваниях нервной системы и гипертонии, помогает нормализировать обмен веществ и избавиться от лишних килограммов. А противопоказан во время обострения желудочно-кишечных заболеваний.