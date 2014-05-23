Продукты, которые укрепят нервы
08:46, 23 мая 2014Страна
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В последнее время чувствуешь, что стала слишком раздражительной и эмоциональной? Прежде чем глотать успокоительные таблетки, пересмотри свой рацион
Недостаток витаминов часто вызывает нервозное состояние. В целом все витамины благотворно влияют на центральную нервную систему, но особенно - витамины группы В. Они снимают возбуждение, утомляемость, помогают сконцентрировать внимание. Витамины группы В улучшают память и защищают нервные волокна от повреждения.
Лучший источник витамина В - бобовые, особенно соя. Также много витаминов этой группы находится в молочных продуктах, мясе, субпродуктах и морепродуктах.
Укрепляет нервы и йод. Абрикосы, вишня, крыжовник, смородина, оливковое масло, финики, гречневая каша и морская рыба - отличные источники йода. Не забывай об этих продуктах, употребляй их регулярно - и твои нервы будут в порядке!
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