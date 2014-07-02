Глава Гослекслужбы отказался от всех своих советников

Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник уволил всех своих внештатных советников, однако новых назначений пока не сделал.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ был подписан в конце июня.

«Таким образом, по состоянию на 2 июля 2014 года в Гослекслужбе Украины отсутствуют советники председателя на общественных началах», - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что согласно закону «О центральных органах исполнительной власти» штатные советники могут работать исключительно в министерствах.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабмин уволил главу Гослекслужбы Алексея Соловьева. Министр здравоохранения Олег Мусий неоднократно заявлял, что глава Гослекслужбы и его первый заместитель Демченко должны подать в отставку, так как они замешаны в коррупционных схемах. В начале июня Кабмин назначил бывшего заместителя министра здравоохранения по вопросам фармрынка Михаила Пасечника главой Гослекслужбы.