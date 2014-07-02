Глава Гослекслужбы отказался от всех своих советников
Михаил Пасечник уволил всех своих внештатных советников, однако новых назначений пока не сделал
Председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам Михаил Пасечник уволил всех своих внештатных советников, однако новых назначений пока не сделал.
Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий приказ был подписан в конце июня.
«Таким образом, по состоянию на 2 июля 2014 года в Гослекслужбе Украины отсутствуют советники председателя на общественных началах», - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе напомнили, что согласно закону «О центральных органах исполнительной власти» штатные советники могут работать исключительно в министерствах.
Как сообщал УНИАН, в конце апреля Кабмин уволил главу Гослекслужбы Алексея Соловьева. Министр здравоохранения Олег Мусий неоднократно заявлял, что глава Гослекслужбы и его первый заместитель Демченко должны подать в отставку, так как они замешаны в коррупционных схемах. В начале июня Кабмин назначил бывшего заместителя министра здравоохранения по вопросам фармрынка Михаила Пасечника главой Гослекслужбы.