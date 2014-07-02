Чем полезна кукуруза

Кукуруза относится к семейству злаковых и единственный представитель рода Кукуруза. Ее полезные свойства не уступают другим злаковым, содержание витаминов и микроэлементов делает ее исключительно полезной, пишет tvoymalysh.com.ua.

Витаминный состав зернышек кукурузы отвечает почти всем требованиям нашего организма. В ней содержаться:

Бета-каротин (витамин А),

витамины группы В

аскорбиновая кислота – витамин С

токоферол – витамин Е

филлохинон – витамин К. Кстати, филлохинон необходим для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, помогает для лучшей свертываемости крови, что особенно важно для деток, которые склонны к различным травмам.

В кукурузных зернах содержится много калия, почти 270 мг на 100 г зернышек. Есть так же магний, кальций, фосфор.

Очень важные микроэлементы, содержащиеся в кукурузе это: марганец, железо, селен, цинк.

Кукуруза, не смотря на достаточно большую калорийность – 86 кКал, помогает похудеть, засчет снижения аппетита. Большое количество плотной клетчатки, нагружая ЖКТ вызывает ощущение сытости.

Кукуруза и продукты из нее – мука, масло и др., способствуют очистке организма от «плохого» холестерина, благодаря содержанию в ней полиненасыщенных кислот

Благодаря мочегонным свойствам кукурузы она способствует уменьшению отеков, что важно особенно для беременных женщин.

В народной и официальной медицине используют не только зернышки кукурузы. Особо ценными считаются кукурузные рыльца – волоски зеленоватого цвета. Настои из кукурузных рылец повышают желчеотделение и помогают при различных заболевания печени и желчного пузыря.