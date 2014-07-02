Увеличение концентрации витамина D предотвращает раннюю смерть от болезни сердца и рака

По словам Паоло Боффетта, директора Института трансляционной эпидемиологии и сотрудника Ракового института Тиш, рассказывает meddaily.ru со ссылкой на News-medical.net, ранее витамин D уже связывали со снижением риска гипертонии, диабета и истончения костей. Витамин D особенно помогает пожилым людям.

Кожа вырабатывает витамин на солнце. Но его можно получить с едой или добавками. Пожилые люди обычно реже молодежи бывают на солнце. Поэтому специалисты советуют им пить БАДы. Ученый проанализировал данные восьми исследований, включавших 26018 мужчин и женщин 50-79 лет. Наблюдение показало, что 6695 человек умерли за время исследования. 2624 человек скончались от сердечно-сосудистых болезней, 2227 - от рака.

Сравнивая самую высокую и самую низкую концентрации витамина D, удалось установить: риск смерти в группе с низкой концентрацией был в два раза выше группы с высокой концентрацией. Если сделанные выводы подтвердятся, то эксперты будут рекомендовать добавление витамина в продукты питания.