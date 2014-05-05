Дефицит витамина D опасен для здоровья

Витамин увеличивает мышечную силу, защищает от рака и диабета 2-го типа. И, как доказали последние изыскания Университета Манчестера, может стоять за широко распространенными болями, пишет Medical News Today. Подобные боли обычно связываются с ревматизмом или неврологическими расстройствами.

Немногие продукты могут похвастаться содержанием витамина D. К ним относятся рыбий жир, жирная рыба, грибы, яичный желток и печень. Поэтому лучше всего принимать солнечные ванны, если есть необходимость восполнить нехватку витамина. Под воздействием УФ в теле вырабатывается витамин D, который потом переводится в печень и превращается в 25-гидроксивитамин D.

Манчестерские специалисты исследовали дефицит витамина D на примере более 2300 европейцев. Оказалось, мужчины, имевшие дефицит в начале исследования, более чем в 2 раза чаще сталкивались с хронической болью общего характера по сравнению с людьми, имевшими самую большую концентрацию витамина. Дальнейшее наблюдение показало: каждый пятнадцатый мужчина, не имевший симптомов в начале исследования, впоследствии начал страдать от боли.

И, как правило, это касалось тучных мужчин, физически неактивных, с депрессией и прочими расстройствами. В целом можно констатировать: скелетно-мышечные боли являются известным симптомом тяжелого дефицита витамина D, который может быть связан с остеомаляцией (размягчением костей). Что касается БАДов с витамином D, то нет точных подтверждений их эффективности.

Меддэйли